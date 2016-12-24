В пензенском селе прошел Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023»

В живописное село Даньшино Пензенской области в субботу приехали представители мордовского землячества со всей страны, а также Глава Мордовии Артём Здунов и Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В рамках программы Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноФЕСТ» здесь состоялся показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion».



Старинное мордовское село Даньшино на берегу реки Чембар было основано в XVII веке выходцами из Инсарского района Мордовии. С середины 18 века оно стало местом ежегодного праздничного схода на Святую Троицу жителей окрестных мордовских сел. Со временем Даньшино пустело, жители перебирались в большие города.



По инициативе уроженца села Николая Пиксина, не забывшего корни и традиции родного края, в 2010 году начали возрождать народные мордовские традиции праздничных гуляний на Святую Троицу. В том числе, и знаменитые мордовские кулачные бои — это позволило сплотиться идеей сохранения мордовской культуры и традиций народов, проживающих в Пензенской области. За несколько лет село Даньшино превратилось в полноценный этно-культурный центр, на базе которого рождаются совершенно уникальные творческие явления. Все это переросло во Всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноФЕСТ». В 2018 году фестиваль получил статус межрегионального, собрав более 3 тясяч гостей, а в 2020 году — всероссийского.



26 августа мордовское село Даньшино вновь принимало гостей - здесь прошел Всероссийский показ Высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023».



В этом году в рамках программы модного показа работали выставочные площадки, щедрыми аплодисментами зрители наградили артистов ансамбля «Воронежские девчата». Главным событием праздника стало дефиле коллекций этно-костюмов, представленных разными регионами России - Пензенской, Саратовской, Воронежской областей, Нижнего Новгорода и Мордовии.

Особенно зрителей впечатлило выступление саранского этно-арт-театра «VARMA». Образы, воплощенные с помощью характерных форм сценической интерпретации аутентичного материал - поистине уникальное зрелище. При создании этно-композиций авторы опирались на археологические, этнографические, мифологические материалы. Зрители увидели коллекции костюмов в различных стилях в авторской сценической интерпретации.



Приветствуя участников фестиваля, Глава Мордовия Артём Здунов отметил: «Спасибо всем, кто вложил душу в создание этого фестиваля, создал особую атмосферу - здесь сразу чувствуешь, что находишься на малой родине! Вижу, что гостям в Даньшино нравится, это место нельзя не полюбить - сегодня у вас добавилось сторонников!»



Артём Здунов поблагодарил Олега Мельниченко за сохранение мордовской культуры в Пензенской области и предложил формат дальнейшего взаимодействия: «Можем проводить подобные фестивали дважды - в Пензенской области и в Мордовии, приглашаю всех к нам в гости!»



«Фестиваль «ДаншиноФест» - это «фишка» Пензенской области, одно из самых заметных культурных событий на карте региона. Значительная часть населения Пензенской области – потомки эрзян и мокшан. И мы стараемся сохранять традиции, язык, передавать новым поколениям знание истории и культуры коренных народов Сурского края», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.



За большой личный вклад в сохранение и развитие самобытной культуры и традиций мордовского народа благодарственное письмо Главы Республики Мордовия было вручено директору историко-культурного фестиваля «ДаньшиноФЕСТ» Николаю Пиксину.