Рузаевский район приглашает на фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023»

Знай наших!
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
27 августа в поселке Приреченский Рузаевского района пройдет межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023». Праздник проводится с 2015 года. Он стал одним из самых ярких гастрономических мероприятий Мордовии.
Также в этот день район отметит свой юбилей – 95 лет. На мероприятии будут организованы развлечения для гостей всех возрастов. Их ждут национальные блюда, мастер-классы, выступления творческих коллективов, этно-дискотека, игры, состязания, конкурсы, праздничная лотерея и многое другое. Хедлайнером фестиваля станет самарская группа «Кирилл да Марья». Также все желающие смогут попробовать символ праздника – огромную ватрушку «Кургоня».
ПЛОЩАДКИ
11.00 - Работа площадок
- «Кургоня» - площадка, где находится огромная ватрушка «Кургоня» - символ праздника
- «Ярмарка урожая» - презентации сельских поселений Рузаевского муниципального района
- «Пекарня-Кургоня» - гастрономическая площадка, где пройдут гастрономические мероприятия: «Мордовские пироги», мастер-класс для детей «Мини-Шефы», мастер-классы от шеф-поваров «НАШЕ - Новое»
- «Знай наших!» - выставка-продажа гастрономических и иных сувениров
- «Жарим-Варим-Угощаем» - площадка быстрого питания
- «Мордовия гостеприимная» - продажа кондитерских изделий и других продуктов питания от производителей Рузаевского района и Республики Мордовия
- «Силушка богатырская» - площадка спортивных состязаний по видам спорта, мордовских национальных игр и реконструкторов, фитнесс-марафон др.
- «Я-патриот» - выставка оружия, площадка «Служба по контракту»
- «Будь здоров!» - организации поляны, где каждый желающий сможет проверить свое здоровье, получить советы по здоровому образу жизни, здоровому питанию и др.
- «Территория настроения» - библио-площадка, пресс-центр
- «Рузаевка туристическая» - площадка-презентация туристических объектов и маршрутов Рузаевского района
- «Для маленьких гостей» - игровые площадки с аттракционами и батутами и др.
- «Поляна средств передвижения» - тест-драйв, прокат велосипедов, квадроциклов и др.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:
11.00 - Работа площадок
Главная сцена:
11.30 – парад-шествие гостей и участников фестиваля и многонациональный хоровод
12.00 – торжественное открытие фестиваля
13.00 –14.30 – выступление хедлайнера фестиваля - шоу-группы «Кирилл да Марья» (г. Самара)
14.30 –17.00 - Фестивальный праздничный концерт с участием коллективов - гостей фестиваля (коллективы поселений Рузаевского муниципального района, районов Республики, регионов)
17.00 -18.00 – Этно-дискотека.
Малая сцена фестиваля:
11.30 – 17.00 - парад фестивалей с участием творческих коллективов и солистов – гостей фестиваля:
- «Кургоняша собирает друзей» - фестиваль детского творчества
- «Фестиваль-конкурс народной песни имени М.Н. Антоновой».
На площадке фестиваля организованы фотозоны и зоны отдыха.
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