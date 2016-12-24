Рузаевский район приглашает на фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023»

27 августа в поселке Приреченский Рузаевского района пройдет межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023». Праздник проводится с 2015 года. Он стал одним из самых ярких гастрономических мероприятий Мордовии.

Также в этот день район отметит свой юбилей – 95 лет. На мероприятии будут организованы развлечения для гостей всех возрастов. Их ждут национальные блюда, мастер-классы, выступления творческих коллективов, этно-дискотека, игры, состязания, конкурсы, праздничная лотерея и многое другое. Хедлайнером фестиваля станет самарская группа «Кирилл да Марья». Также все желающие смогут попробовать символ праздника – огромную ватрушку «Кургоня».

ПЛОЩАДКИ

11.00 - Работа площадок

- «Кургоня» - площадка, где находится огромная ватрушка «Кургоня» - символ праздника

- «Ярмарка урожая» - презентации сельских поселений Рузаевского муниципального района

- «Пекарня-Кургоня» - гастрономическая площадка, где пройдут гастрономические мероприятия: «Мордовские пироги», мастер-класс для детей «Мини-Шефы», мастер-классы от шеф-поваров «НАШЕ - Новое»

- «Знай наших!» - выставка-продажа гастрономических и иных сувениров

- «Жарим-Варим-Угощаем» - площадка быстрого питания

- «Мордовия гостеприимная» - продажа кондитерских изделий и других продуктов питания от производителей Рузаевского района и Республики Мордовия

- «Силушка богатырская» - площадка спортивных состязаний по видам спорта, мордовских национальных игр и реконструкторов, фитнесс-марафон др.

- «Я-патриот» - выставка оружия, площадка «Служба по контракту»

- «Будь здоров!» - организации поляны, где каждый желающий сможет проверить свое здоровье, получить советы по здоровому образу жизни, здоровому питанию и др.

- «Территория настроения» - библио-площадка, пресс-центр

- «Рузаевка туристическая» - площадка-презентация туристических объектов и маршрутов Рузаевского района

- «Для маленьких гостей» - игровые площадки с аттракционами и батутами и др.

- «Поляна средств передвижения» - тест-драйв, прокат велосипедов, квадроциклов и др.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:

11.00 - Работа площадок

Главная сцена:

11.30 – парад-шествие гостей и участников фестиваля и многонациональный хоровод

12.00 – торжественное открытие фестиваля

13.00 –14.30 – выступление хедлайнера фестиваля - шоу-группы «Кирилл да Марья» (г. Самара)

14.30 –17.00 - Фестивальный праздничный концерт с участием коллективов - гостей фестиваля (коллективы поселений Рузаевского муниципального района, районов Республики, регионов)

17.00 -18.00 – Этно-дискотека.

Малая сцена фестиваля:

11.30 – 17.00 - парад фестивалей с участием творческих коллективов и солистов – гостей фестиваля:

- «Кургоняша собирает друзей» - фестиваль детского творчества

- «Фестиваль-конкурс народной песни имени М.Н. Антоновой».

На площадке фестиваля организованы фотозоны и зоны отдыха.