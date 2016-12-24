В Саранске завершились работы по созданию мурала – изображения Героя Советского Союза П.А. Цаплина

Развитие производства
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Администрацией Саранска было принято решение разместить на фасаде многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Веселовского изображение Героя Советского Союза Павла Алексеевича Цаплина.
Павел Алексеевич Цаплин – танкист, участник Гражданской войны в Испании. Постановлением Центрального Исполнительного комитета СССР от 27 июня 1937 года за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный героизм капитану Цаплину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
По информации саранской мэрии, месторасположение мурала выбрано не случайно -изображение размещено на фасаде дома, примыкающего к бульвару, носящему имя Павла Алексеевича Цаплина.
Отмечается, что это авторское произведение молодых художников Саранска, которые трудились над ним в течении двух недель.
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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