В Саранске завершились работы по созданию мурала – изображения Героя Советского Союза П.А. Цаплина

Администрацией Саранска было принято решение разместить на фасаде многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Веселовского изображение Героя Советского Союза Павла Алексеевича Цаплина.

Павел Алексеевич Цаплин – танкист, участник Гражданской войны в Испании. Постановлением Центрального Исполнительного комитета СССР от 27 июня 1937 года за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный героизм капитану Цаплину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

По информации саранской мэрии, месторасположение мурала выбрано не случайно -изображение размещено на фасаде дома, примыкающего к бульвару, носящему имя Павла Алексеевича Цаплина.

Отмечается, что это авторское произведение молодых художников Саранска, которые трудились над ним в течении двух недель.