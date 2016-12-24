Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме

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24 августа в Саранске прошел республиканский образовательный форум. Это традиционное мероприятие для педагогического сообщества, органов управления образованием и родителей перед началом очередного учебного года. 

В пленарном заседании форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

С видеообращением к участникам форума обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил: Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость профессии учителя. В этом году Минпросвещения запустило акцию «Спасибо учителю». Растет интерес к педагогике со стороны молодежи - в педагогические вузы страны подано рекордное количество заявлений.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говоря о значимости образования, особо подчеркнул, что через воспитание молодежи сохраняется связь поколений, историческое единство страны. Это прочная основа не только нашей безопасности, технологической, экономической независимости и самодостаточности, но и духовного, ценностного суверенитета».

В 2023 году на развитие системы образования в Мордовии привлекли 3,5 млрд. рублей из федерального бюджета - это на 1,2 млрд. больше, чем годом ранее. Общий бюджет отрасли вырос с 11 до 13 млрд. рублей.

Каждый учебный год в Мордовии открывают двери новые образовательные организации. В этом году начинает работу новая школа на 1450 мест в Саранске – Центр образования «Высота» имени Михаила Девятаева. Артём Здунов подчеркнул: важно наполнить ее глубоким содержанием, реализовать планы по открытию летного кадетского класса. В следующем году в республике должны ввести еще две новые школы – в Белозерье и в Саранске в районе магазина «Леруа Мерлен». 

Продолжается масштабная программа капитального ремонта школ - в этом году ремонт проходит в 19 образовательных организациях.

Активно развивается инфраструктура летнего отдыха – по федеральной программе построено два новых корпуса в лагере «Изумрудный» в Рузаевском районе.

Последовательно решается задача перезагрузки системы среднего профессионального образования. Уже пять кластеров создано по федеральному проекту «Профессионалитет». Это новые лаборатории и мастерские с современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям реального производства, обновленные образовательные программы под запросы работодателей и рынка труда.

Все инфраструктурные изменения, как особо отметил Глава Мордовии, подчинены одной цели – всестороннему развитию и воспитанию детей, созданию для каждого ребенка возможности себя реализовать, осознанно прийти к выбору профессии.

В свою очередь, мордовские школьники продолжают показывать высокие результаты на олимпиадах. В рейтинге регионов по результативности участия во всероссийских олимпиадах Мордовия занимает четвертое место после Москвы, Татарстана и Московской области. А по показателю «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» за 2022 год республика занимает 2 место в Российской Федерации.

Ежегодно регион формирует интересную насыщенную повестку мероприятий. Уже два раза в Мордовии прошел Всероссийский театральный фестиваль воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины» – его победители как раз в эти дни едут в Санкт-Петербург.

Глава Мордовии сказал, что сейчас наши дети сталкиваются с беспрецедентным информационным давлением, потоком фэйков, попыток переписать отечественную историю. Министерству образования нужно предметно работать над содержанием образовательных и воспитательных программ, в том числе в тесном сотрудничестве с Русской православной церковью.

Важность духовного воспитания отметил и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который тоже выступил на форуме. «Именно духовность народа рождает его целостность, силу, способность противостоять внешним вызовам. Суверенитет невозможен без незыблемости духовных и культурных основ народа. В России такой основой всегда была нравственность, берущая свое начало из религии», - подчеркнул он.

В новом учебном году продолжится традиция приглашать интересных собеседников на «Разговоры о важном». Большой воспитательный потенциал у мероприятий с участием наших земляков – героев специальной военной операции.

Важные задачи предстоит решать учебному центру «Авангард» - он должен стать центром патриотической работы со школьниками в республике.

Важнейшее направление работы – кадровое обеспечение отрасли. Артем Здунов призвал уделить особое внимание резерву директорского корпуса школ и техникумов. 

Об итогах работы региональной  системы образования доложила министр образования республики Елена Солдатова. В том числе, она рассказала о работе по патриотическому воспитанию молодежи. «В республике растет число кадетских классов. Юнармейцы Мордовии вошли в число 50 лучших команд страны. Команда школьников республики стала финалистом Всероссийского конкурса патриотических видеоигр», - отметила она.

За заслуги в профессиональной деятельности педагогов отметили наградами - их вручили Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

На форуме также обсудили и проблемные для сферы образования темы. Глава Мордовии попросил выступить мэра Саранска по вопросам строительства школы в юго-западной части города и ремонту школ № 20 и № 9.

По ремонту гимназии № 20 решение уже принято, ожидается, что он продлится до ноября. Что касается школы № 9 - дополнительное обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии. Учебный год для детей и педагогов этой образовательной организации начнется на других площадках. Игорю Асабину поручено провести встречу с родителями этой школы и обсудить с ними все волнующие их вопросы.

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