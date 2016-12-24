Полицейские в Саранске проводят проверку по факту ножевого ранения посетителя в кафе

Как сообщает МВД по РМ, в одном из телеграм-каналов Мордовии была размещена информация о том, что 15 августа в кафе Саранска произошел конфликт на национальной почве между жителем столицы региона и гражданином Туркменистана.

Как установили сотрудники полиции, этот конфликт не имел национальной подоплеки. 29-летний иностранный студент приехал в кафе заступиться за свою девушку, которая поссорилась с находящимся там 22-летним молодым человеком.

В результате разговора на повышенных тонах житель Саранска нанес гостю из ближнего зарубежья резаную рану голени. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен из лечебного учреждения. По результатам назначенных экспертиз будет дана оценка причиненного его здоровью вреда и принято процессуальное решение.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от публикации, репостов и пересылки сомнительных сообщений.