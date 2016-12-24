В Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина зазвучит классическая музыка

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
27 августа в 16:00 в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина (г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Мичурина, д.1) пройдет вечер классической музыки.
Событием вечера станет выступление Михаила Веселова (скрипка) и Татьяны Волковой (вокал).
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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