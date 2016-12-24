В Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина зазвучит классическая музыка

Культура

27 августа в 16:00 в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина (г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Мичурина, д.1) пройдет вечер классической музыки.

Событием вечера станет выступление Михаила Веселова (скрипка) и Татьяны Волковой (вокал).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

Знай наших!

Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»

Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

1
Заказать рекламу
1
1
1