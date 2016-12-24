В Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина зазвучит классическая музыка

27 августа в 16:00 в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина (г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Мичурина, д.1) пройдет вечер классической музыки.

Событием вечера станет выступление Михаила Веселова (скрипка) и Татьяны Волковой (вокал).