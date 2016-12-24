В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставочный проект «Цветы земли»

22 августа в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) откроется выставочный проект «Цветы земли». На выставке будет представлено творчество участников Межрегионального конкурса «Притяжение», направленного на выявление талантливой молодежи и сохранение наследия сельских территорий.

Произведения, которые будут показаны на выставке, созданы по итогам творческих экспедиций в село Паракино Большеберезниковского района Мордовии. Насыщенная программа позволила талантливой молодежи приобщиться к народному наследию, вдохновиться живописной природой и образом жизни сельчан. Об этом наглядно свидетельствуют работы конкурсантов, созданные под руководством опытных наставников. Их деятельность - это творческое самовыражение, направленное на познание уникальных традиций и самобытной культуры села.

В экспозиции будут представлены живопись, художественная фотография, дизайн-проекты. Живописные работы представлены в классических жанрах – натюрморт, пейзаж, портрет. Яркие герои произведений – деревенский гармонист и участницы фольклорного ансамбля «Парынза», речка Штырма, родник Аша лисьма, тихие деревенские улочки, цветущие деревья и т.д.