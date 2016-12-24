Артём Здунов провел встречу с инвесторами из ОАЭ

Глава Мордовии Артем Здунов 18 августа в Доме Республики встретился с представителями инвестиционного фонда AL ZAROUNI GROUP из Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия. Во встрече приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.



Артем Здунов рассказал об экспортном потенциале республики. Традиционно основные позиции экспорта Мордовии - это грузовые вагоны и части железнодорожной техники, кабельно-проводниковая продукция, фанера, алюминиевая и медная проволока, полиэтилен, резинотехническая и электротехническая продукция. Крупным экспортером лекарственных препаратов в регионе является АО «Биохимик».



Объем экспорта Республики Мордовия в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году вырос более чем в два раза. На экспорт отправляется древесина и изделия из нее.

На встрече рассмотрены перспективы сотрудничества арабских партнеров с саранским предприятием «Биохимик».