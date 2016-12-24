В Саранске пройдет фестиваль выходного дня «Эрьзя Фест»

19-20 августа в столице Мордовии на набережной реки Саранки за отелем Radisson Hotel пройдут разнообразные мероприятия фестиваля выходного дня «Эрьзя Фест».

В середине лета в Мордовию приехали 5 известных скульпторов из разных регионов страны. На открытой площадке они создают свои оригинальные произведения, которые украсят столицу республики. Готовые скульптуры разместятся на территории перед Музеем им. С.Д. Эрьзи. Тема скульптурных композиций – национальная культурная идентичность: национальная память, образ, традиция, уникальность.

19-20 августа на главной фестивальной площадке пройдут выступления вокальных, хореографических, театральных коллективов. Также будут организованы тематические зоны: кинопоказ под открытым небом, хип-хоп, реп и скейтч баттлы, лекторий, а также пленэр и фото-туры, мастер-классы по керамике и рисованию, хендмейд-маркет и т.д.

Программа проведения Фестиваля выходного дня «Эрьзя Фест»

19 августа

15:00 – Старт работы главной сцены:15:00 – 16.30 – DJ-сет (DJ Паточка)

16:30 – 17:00 – Выступление студенческих коллективов

17:00 – Битбокс шоу от Артёма Игольникова

17:30 - Выступление финалистов вокального батла

18:30 – Торжественное открытие Фестиваля

19:00 – Выступление кавер-группы «Апрель»

19:40 – Подведение итогов розыгрыша

20:00 – DJ-сет (DJ Тим)

21.30 – Завершение первого дня работы фестиваля

20 августа

15.00 – 16.30 – DJ-сет (DJ SMUR)

16:30 – 18:20 – Выступление творческих коллективов и сольных исполнителей, показ спектакля «Артист Фёдор Грай» Государственного русского драматического театра Республики Мордовия

18:20 – Выступление финалистов танцевального батла

19:00 – Выступление кавер-группы «B.B.Stile»

19:40 – Подведение итогов розыгрыша

20:00 – Выступление саксофониста Александра Антонова

21:00 – Завершение второго дня работы фестиваля

Также в рамках Фестиваля пройдет Музейный лекторий.

19 августа, 18:00 – «Горное ваяние»

20 августа, 18:00 – «Скульптор Гавриил Гликман»