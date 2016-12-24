Артём Здунов и Магомедсалам Магомедов побывали в Центре национальной культуры в Старой Теризморге

17 августа заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов и Глава Мордовии Артём Здунов приехали в село Старая Теризморга Старошайговского района. Здесь работает известный на всю республику и далеко за ее пределами Центр национальной культуры. Он был создан для сохранения мокшанского фольклора, обрядов, праздников, традиций, народных костюмов и прикладного творчества.

Ежегодно Центр национальной культуры посещают более 20 тысяч гостей со всех концов России, дальнего и ближнего зарубежья. Гордость центра - этнографический музей под открытым небом «Крестьянская усадьба», где воссоздан быт мордовской крестьянской семьи, а также Старотеризморгский народный хор - он по праву считается эталоном фольклора Мордовии. Свою творческую деятельность самодеятельный коллектив начал в 1957 году. В репертуаре хора – более 100 старинных мокшанских народных песен. В 2019 году коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Народное пение» Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проходящего в рамках национального проекта «Культура».

Для Магомедсалама Магомедова провели экскурсию по музею, познакомили с культурой, народно-обрядовым творчеством, костюмами и национальной кухней мордвы-мокши.