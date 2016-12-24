Форум финно-угорских народов России: наша сила - в единстве

17-18 августа столица Мордовии принимает II Всероссийский форум финно-угорских народов - одно из ключевых мероприятий в области национальной политики Российской Федерации. Делегатами форума стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги - всего более 300 человек из 35 субъектов Федерации и Республики Казахстан.

В течение двух дней участники форума будут обсуждать актуальные вопросы развития финно-угорских языков и культуры и укрепления межнационального единства. Также в эти дни в Саранске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проходит Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе».



Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов подчеркнул: «Наши внешнеполитические оппоненты сейчас прикладывают огромные усилия для того, чтобы воздействовать на межнациональные отношения в нашей стране. Противостояние приобретает гибридный характер - это информационные атаки, экономические санкции и многое другое. Большие усилия прилагаются, чтобы разрушить межнациональный мир и согласие в нашей стране. Наши противники считают, что многонациональность России - ее уязвимое, слабое место. Они строят планы по разделу нашей страны, как они говорят - по деколонизации, хотят разбить нас на множество мелких образований. Но они плохо знают историю России. В трудные моменты наши народы всегда объединяются. Это выражается в том, что действия Президента нашей страны поддерживает абсолютное большинство – больше 80% нашего населения, а уровень общероссийской идентичности достиг своего исторического максимума – так себя идентифицируют 94 % жителей нашей страны. Это наш ответ на действия наших врагов и доказательство того, что многонациональность – наше богатство, и наша сила – в единстве».



Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что в обновленном комплексе мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов особое внимание будет уделяться поддержке общественных организаций , учреждений культуры, средств массовой информации. «Впервые там есть пункты по поддержке национальных театров. Очень много внимания уделено поддержке языков, присутствия их в информационном и цифровом пространстве - это очень важная тема, потому что язык – основа самоидентификации любого народа. По итогам форума будет итоговая резолюция, и мы будем дополнять наш комплекс мер теми предложениями, которые будут обсуждаться в ходе форума», - сказал он.



Глава Мордовии Артем Здунов особо подчеркнул важность таких мероприятий для молодого поколения - будущего страны. «Вовлекать молодежь в построение большого этнокультурного мира нужно и через проведение подобных форумов, съездов, и через семью, через личный пример. Этим должны заниматься и родители, и школа. Важна цифровизация языков, нужны общедоступные электронные словари. Это наша задача, сейчас мы должны думать о том, как помочь молодежи развивать этнокультурное наследие», - отметил он.



Петр Тултаев подчеркнул , что финно-угорские народы России всегда активно участвовали в международном движении, но с каждым разом росло разочарование в них, потому что преимущественно разговор шел о проблемах российских финно-угров, о якобы притеснениях наших народов. «Было много политических спекуляций, - сказал он. - И совсем из ряда вон выходящий случай - когда бывший президент Эстонии на конгрессе в Ханты-Мансийске заявил о том, что российским финно-уграм нужно самоопределяться по образу и подобию Эстонии, то есть создавать самостоятельные государства. Для нас это недопустимо. Мы и есть Россия! Поэтому мы объективно приняли решение не участвовать в них. Проблемы наши решаются здесь, в нашей стране Президентом страны, Правительством, министерствами, на местах. У наших народов Президент один – Владимир Владимирович Путин».