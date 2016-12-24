В Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина публике предложат «Услышь планету»

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20 августа в 16:00 в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитин» (г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Мичурина, д.1) пройдет творческий вечер «Услышь планету».
Основная идея мероприятия – формирование и популяризация экологической культуры и искусства, развитие самодеятельного художественного творчества и поддержка экологических инициатив.
Особым событием вечера станет DJ-сет от проректора по молодежной политике МГУ им. Н.П. Огарева Александра Романова.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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