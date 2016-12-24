В Мордовии пройдут Всероссийский форум финно-угорских народов и Всероссийский молодежный фестиваль «Мы вместе!»

17-18 августа столица Мордовии примет II Всероссийский форум финно-угорских народов. Он станет ключевым мероприятием в области национальной политики Российской Федерации. В рамках деловой программы состоятся пленарное и секционные заседания. Они будут посвящены нематериальному этнокультурному достоянию, IT-технологиям, межрегиональному сотрудничеству, проектной деятельности и т. д. Также запланирована насыщенная культурная программа. Церемония открытия форума состоится в Государственном музыкальном театре имени И. М. Яушева.

Вторым масштабным событием станет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он пройдет в Мордовии с 18 по 19 августа и состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии примут участие молодые коллективы из 9 регионов Российской Федерации, в том числе из Донецкой Народной Республики.

Фестивальные события развернутся на шести основных площадках Саранска. Здесь пройдут выступления молодежных коллективов, патриотические интерактивные проекты, презентация локальных брендов территорий муниципальных районов республики, выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ», фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево» и др.

Кульминацией фестиваля станет арт-марафон «Мы вместе!», который состоится 18 августа с 15.00 до 23.00 на Советской площади.

19 августа фестиваль продолжится в районах республики.

Подробная программа мероприятий Всероссийского форума финно-угорских народов и Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!» доступна по ссылке - https://vk.cc/cpZGTo.