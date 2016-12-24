Ресторанный холдинг Novikov Group откроет заведение в Саранске

Уже в следующем году в центре Саранска откроется ресторан «Сыроварня» – уютное пространство с итальянской кухней. Проект позволит обеспечить рабочими местами 80 человек. Общий объем инвестиций составит порядка 120 млн рублей.

Свой первый ресторан основатель холдинга Novikov Group Аркадий Новиков открыл в 1991 году. Все эти годы он тщательно следит за качеством блюд и удивляет мир новыми гастрономическими изысками. Сейчас в Novikov Group почти 300 действующих ресторанов в Москве, Питере, Казани, Сочи и других уголках мира.

«Уверен, что новый ресторан, который совсем скоро откроется в столице региона, станет местом притяжения всех жителей нашей республики», – отметил заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.