Ресторанный холдинг Novikov Group откроет заведение в Саранске

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Уже в следующем году в центре Саранска откроется ресторан «Сыроварня» – уютное пространство с итальянской кухней. Проект позволит обеспечить рабочими местами 80 человек. Общий объем инвестиций составит порядка 120 млн рублей.
Свой первый ресторан основатель холдинга Novikov Group Аркадий Новиков открыл в 1991 году. Все эти годы он тщательно следит за качеством блюд и удивляет мир новыми гастрономическими изысками. Сейчас в Novikov Group почти 300 действующих ресторанов в Москве, Питере, Казани, Сочи и других уголках мира.
«Уверен, что новый ресторан, который совсем скоро откроется в столице региона, станет местом притяжения всех жителей нашей республики», – отметил заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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