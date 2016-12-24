В Рузаевском районе пройдет фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023»

27 августа в поселке Приреченский Рузаевского района пройдет традиционный межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023». Этот праздник проводится с 2015 года, и стал одним из самых ярких гастрономических мероприятий Мордовии.

Также в этот день район отметит свой юбилей – 95 лет. На празднике будут организованы развлечения для гостей всех возрастов. Публику ждут национальные блюда, мастер-классы, выступления творческих коллективов, этно-дискотека, игры, состязания, конкурсы, праздничная лотерея и многое другое.

Хедлайнером фестиваля станет самарская группа «Кирилл да Марья». Также все желающие смогут попробовать символ праздника – огромную ватрушку «Кургоня».

Начало в 11:00.