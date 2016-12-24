В Мордовии провели 16-километровый Крестный ход, посвященный праведному старцу Филарету

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С момента окончания земного пути праведного Филарета прошло больше века, а к месту молитвенных подвигов Ичалковского чудотворца идут все новые люди. Паломническое шествие, которое проходит каждый август, со временем стало настоящим Крестным ходом.
Его традиционный маршрут пролегает от кемлянского Рождество-Богородичного храма к храму Архангела Михаила в Ичалках, а после молитвенники сворачивают в сторону Крутой горки и долго идут по лугам и оврагам. Участие в Крестном ходе принимают более тысячи верующих. Так было и 13 августа.
«Это долгожданное событие долго готовилось. Благочинному – протоиерею Иоанну Просвирнину – и районному руководству нужно было предусмотреть множество деталей: «скорую», полевую кухню, ожидавшую паломников на Крутой горке, воду в дороге, и так далее. Слава Богу, все вновь прошло замечательно!», - отметили в Саранской епархии РПЦ.
Крестный ход на Крутую горку становится событием, позволяющим узнать об ичалковском святом, заинтересоваться его подвигом.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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