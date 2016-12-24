Школьников из Мордовии приглашают для участия во Всероссийском конкурсе-фестивале «Традиции и культурное наследие народов России»

Культура

В конкурсе-фестивале пять номинаций - «Музыкальный номер», «Танцевальный номер», «Ремесленный проект», «Фотопроект», «Видеоролик».

Для участия в зависимости от номинации нужно записать видео музыкального / танцевального номера (сольно или коллективом), сделать ролик / фотоподборку о культурном наследии этнической группы, либо прислать фотографии ваших ремесленных изделий.

Лучшие работы будут отмечены призами. Среди них - планшет, VR-очки, умная колонка, квадрокоптер, беспроводные наушники, лазерный проектор, сертификаты OZON, книги.

Минимум 50 индивидуальных участников и коллективов 11-12 ноября приедут в Москву на большой финал.

Прислать заявку можно до 31 августа: https://festival2023.ru. Фестиваль проходит при поддержке Минпросвещения России.

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