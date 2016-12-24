Cкончался директор Мемориального музея военного и трудового подвига Николай Кручинкин

Николай Андреевич ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему было 70 лет.



Авторитетный поисковик, опытный педагог, директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг. (2008-2023), Николай Кручинкин еще в 1975 году начал работу по созданию историко-краеведческого музея в сельской школе, где он тогда работал учителем. В 1978 году в школе начал действовать штаб «Красных следопытов», и с тех пор Николай Андреевич не оставлял поисковую работу, а с 1988-го года регулярно выезжал в экспедиции в Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Ростовскую, Волгоградскую области и другие регионы России.



Николай Кручинкин являлся основателем и бессменным руководителем Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», в состав которого входят более 50 поисковых отрядов. В Республиканском патриотическом объединении под началом Николая Кручинкина свою деяткльность начали сотни ребят. Для них он стал не просто наставником и учителем, а еще старшим другом....



С 1988 по 2022 год под его руководством было проведено 97 поисковых экспедиций и 52 поисковых разведывательных выезда, найдены останки тысяч советских бойцов и офицеров. Он находил и возвращал судьбы...

Прощание с Николаем Кручинкиным состоится завтра с 9:00 до 11:00 в Мемориальном музее.