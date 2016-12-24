Народный фронт в Мордовии осмотрел автомобили для отправки в зону СВО

Народный фронт совместно с федеральными органами исполнительной власти запустили проект по передаче техники для нужд бойцов. Весь этот транспорт будет отправляться участникам СВО для выполнения важных задач.

По распоряжению Правительства РФ от 31 июля 2023 года № 2059-р предлагаемый для передачи транспорт пройдет техосмотр и отправится на передовую.

В Мордовии одним из первых откликнулись Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия (Мордовиястат) и Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области (Россельхознадзор).

«У нас есть такая возможность передать автомобиль «ГАЗ-212705» 2016 года выпуска с пробегом 20 тысяч километров. Он в исправном состоянии со всеми техническими документами. Будем надеяться, что автомобиль очень будет кстати нашим ребятам – участникам специальной военной операции», - прокомментировал начальник хозяйственного отдела Мордовиястата Виталий Комолятов.

Главный специалист–эксперт Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Владимир Глухов представил автомобиль «ВАЗ-212140», у которого коробка, подвеска, тормоза, электрика – все в рабочем состоянии.

«За решения передать авто для наших бойцов мы выражаем коллективам данных организаций огромную благодарность. Спасибо и правительству нашей страны за это важнейшее решение, а также представителям федеральных органов в Мордовии за понимание и желание помочь участникам СВО. Ведь, транспортные средства остаются одной из главных потребностей практически для всех видов войск», - отметили в региональном отделении Народного фронта в Республике Мордовии.

Всех желающих, готовых передать автомобили нашим военнослужащим, просим обращаться по телефонам в Саранске: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.