Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» способствует развитию женского бизнеса в Мордовии

Принято считать, что начинать свое дело всегда непросто. В качестве аргументов: финансовые риски, отсутствие должного опыта или недостаток времени. Мы спешим развеять этот миф, ведь сегодня в России есть масса возможностей открыть бизнес, заручившись поддержкой государства.

В доказательство тому – национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который работает, чтобы бизнес в стране активно развивался. В рамках его реализации, Центры «Мой бизнес» предоставляют самозанятым, индивидуальным предпринимателям и субъектам МСП широкий спектр бесплатных услуг. В Мордовии услугами центра за 2022-2023 гг. воспользовались свыше 1000 клиентов. Среди их немало женщин, которые открыли бизнес благодаря ЦМБ. И львиная доля из них – мамы с детьми.

О том, как совместить воспитание детей и ведение бизнеса, не понаслышке знает Юлия Силантьева – мама троих малышей! Самозанятая из Рузаевки занимается сразу тремя видами деятельности, причем абсолютно из разных сфер. Около 10 лет назад она отучилась на лешмейкера и буквально влюбилась в эту профессию. К слову, она занимается наращиванием ресниц до сих пор, а клиенты оставляют только положительные отзывы о ее работе.

«Я хочу продолжать развиваться в этом направлении, ведь бьюти-индустрия близка каждой женщине. Так я дарю уверенность в себе и хорошее настроение. А для мастера это очень важно», - рассказывает Юлия.

Вторым направлением, которое выбрала горожанка, стали изделия ручной работы. В частности, из эпоксидной смолы. Для того, чтобы освоить это мастерство, Юлия тоже прошла обучение и теперь она без труда может создать изделия от сережек и чехлов для телефона, до подносов и настенных часов.

А буквально год назад, самозанятая вместе с подругой решила открыть учебный центр для детей. И у них получилось! Учебный центр «Партнер» активно развивается и растет, расширяя сервис обслуживания. Он расположен в самом центре Рузаевки.

«Партнер» работает по аналогии с другими учебными центрами, однако специалисты этого учреждения, делают упор на формирование финансовой грамотности у детей.

«В этом главное преимущество нашего учебного центра. Мы не просто ведем воспитательскую работу и помогаем деткам лучше читать и писать, но еще и развиваем в них навыки будущих «акул» бизнеса. Именно малыши лучше запоминают информацию, поэтому усвоив ее, в дальнейшем будут знать, как правильно контролировать финансы», - отметила Юлия.

Сейчас в учебный центр ходят детки разных возрастов и в планах у бизнес-леди открытие группы кратковременного содержания (что-то вроде садика). В числе услуг: логопед, подготовка к школе, репетиторство по русскому языку, математике, географии, английскому языку, каллиграфия, рисование, художественное слово, музыка, выявление творческих способностей и массаж. Приятный бонус при первом посещении – скидка 50%.

Юлия признается, что развитие учебного центра для нее сейчас приоритет, поэтому дополнительная помощь не помешала бы. Поэтому она решила принять участие в федеральной программе «Мама-предприниматель», а также рассматривает для поддержки и другие программы уже на республиканском уровне от Центра «Мой бизнес» РМ.