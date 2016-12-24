В Мордовии начал работу первый окружной форум добровольцев

10 августа в Мордовии начал свою работу первый в этом году окружной форум добровольцев от направления Росмолодежь.Добро Федерального агентства по делам молодежи. Он объединил 400 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтерства, а также финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ из Уральского и Приволжского федеральных округов.

Основная программа форума включает в себя деловой, полезный и культурный блоки. Основная задача - получение практических навыков, проработка вопросов развития добровольчества, внедрение новых практик в работу и заключение активного сотрудничества между общественными организациями в сфере добровольчества. Помимо этого, предусмотрены две спецпрограммы: для полуфиналистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и для региональных представителей Республики Мордовия.

«Окружной форум добровольцев в гостеприимной Республике Мордовия является первым в этом году. Важно, что теперь форум – это место принятия решений и встреч организаторов добровольческой деятельности из разных федеральных округов. Здесь можно не только пообщаться с теми людьми, с которыми вы работаете бок о бок каждый день, но и найти решения, технологии и инструменты для работы с новыми вызовами. Мы вместе преодолеваем не простой, но важный путь — помогаем тем, кто в этом нуждаются, и именно там, где она нужна прямо сейчас», — отметила руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

250 участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в рамках форума пройдут образовательный и деловой блоки, направленные на решение проблем конкретных регионов, освещение актуальной повестки и работу над улучшением своих проектов. Также во время окружных форумов пройдут полуфиналы Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Номинантам нужно будет представить свои работы перед экспертным жюри. Те, кто наберет наибольшее количество баллов смогут войти в число 120 финалистов. Помимо этого, для тренеров Всемирного Фестиваля Молодёжи пройдёт один из этапов подготовки главного события Молодёжной политики 2024 года.

Для представителей Республики Мордовия будет организованна «Региональная программа», в рамках которой они смогут продумать способы развития региона или округа, инструменты и технологии работы по организации деятельности в сфере добровольчества и проведении федеральных мероприятий.

В рамках полезной программы на площадке форума представители клуба «28 петель» Саранска расскажут участникам о том, из чего и как правильно их изготавливать. У каждого участника будет возможность помочь клубу здесь и сейчас, связав вещь для недоношенных детей, которые впоследствии будут безвозмездно переданы в детскую региональную клиническую больницу, а также переняв опыт и расширив практику в своих городах.

Кроме того, на форуме будут организованы «Ярмарка Добра» и «Добрые письма», на которых все желающие смогут поблагодарить волонтёров и участников специальной военной операции, а также за символические пожертвования приобрести памятные сувениры, сделанные руками детей Донбасса. В рамках акции «Корзина добра» участники окружного форума добровольцев ПФО и УФО смогут привезти шерстяные нитки, которые будут переданы клубу для вязания вещей, а совместно с волонтёрским центром «Мордовия – Z» волонтёры сплетут маскировочные сети.

Помимо этого, предусмотрена культурная программа, в рамках которой 10 августа участники и гости форума присоединились к прохождению интерактивного квеста «Загадки города С», посетили Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина и Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Также 10 августа для ребят в рамках образовательной программы прошел Нетворкинг «Умные связи» от эксперта Росмолодежь.Гранты, Бизнес-тренера, наставника по самореализации и масштабированию Маргариты Хомидовой, а для полуфиналистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ прошли консультации с экспертами Фонда Президентских Грантов.

В торжественном открытии форума приняли участие Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова, Председатель Государственного комитета по делам молодёжи Республики Мордовия Анастасия Гришнёва и Председатель совета ректоров вузов Республики Мордовия, ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко. Они пожелали участникам продуктивной работы и отметили вклад добровольцев в развитие нашей страны.

«Сегодня быть добрым как никогда важно. Здесь на мордовской земле мы чтим и помним нашу историю, развиваем культуру и образование, но без добра нет движения вперёд и в наших силах сделать так, чтобы добра стало больше», — отметил Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова.

Организатором форума выступает направление Росмолодёжь.Добро Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Правительством республики Мордовия, Государственным комитетом по делам молодежи Республики Мордовия и ресурсным центром добровольчества «Добро в Мордовии».

Стоит отметить, что в этом году Окружные форумы добровольцев пройдут в пяти регионах России: Республике Мордовия, Рязанской и Мурманской областях, а также в Ставропольском и Хабаровском крае. На них соберутся более 1500 участников из 89 регионов России, чтобы узнать новые полезные практики и возможности для реализации добровольческих проектов.