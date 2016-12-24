Делегация Мордовии участвует во II Международном детском культурном форуме

С 10 по 12 августа в Москве пройдет II Международный детский культурный форум. По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, участие в форуме от нашей республики примут 10 ребят из детских школ искусств и Школы креативных индустрий.



Форум – это уникальная стартовая площадка для юных талантов, где они могут стать полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры.



В течение трех дней ребят ждут первый форум «Наследники традиций. Мост в будущее», концерты, мастер-классы, арт-школы, лекции и встречи с деятелями культуры. Также участники форума посетят Музей музыки, Пушкинский музей, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и многие другие учреждения культуры.