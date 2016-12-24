В Мордовии стартовали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Саранске 5 августа состоялось торжественное открытие XII Чемпионата мира среди юношей и юниоров и VIII Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту «Саранск 2023». Участниками соревнований стали команды из России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Республика Мордовия приняла участие вне зачета.



Кроме того, в дни состязаний для обмена опытом в Мордовию приехали делегации из Таджикистана и Катара. Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов.

Участников приветствовали Глава Мордовии Артём Здунов, Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору генерал-полковник внутренней службы Анатолий Супруновский, Президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, представители стран-участниц.



«Мы долго готовились к этому событию. Для нас проведение состязаний такого уровня - большая честь. У нас в Мордовии, в России, ни много, ни мало, великие спортсмены, мы эту марку будем держать! Пожарно-спасательный спорт однозначно обречен на рост и победы, в нем принимают участие сильнейшие спортсмены мира», - сказал Артём Здунов.

Он также выразил благодарность руководству МЧС России и всей международной спортивной федерации пожарных и спасателей.



От имени Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова участников и гостей приветствовал Заместитель Министра – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Он адресовал слова благодарности Главе Мордовии за поддержку в организации и проведении соревнований международного уровня, которые стали традиционными в Мордовии - в апреле текущего года прошли аналогичные соревнования на Кубок Главы РМ.



«Пожарно-спасательный спорт - уникальный вид спорта. Он призван развивать жизненно необходимые в работе огнеборца качества - силу, выносливость, быстроту реакции и умение выдержать значительные физические нагрузки. Именно от этих качеств пожарных и спасателей зависят жизни наших граждан», - сказал Анатолий Супруновский.



Состязания будут проходить на протяжении четырех дней. В день открытия состоялся первый этап – подъем по штурмовой лестнице, 6 августа спортсменам предстоит полоса препятствий. 7 августа участники посоревнуются в Пожарной эстафете, а 8 августа участников ждет заключительный этап - боевое развертывание и награждение победителей и призеров.