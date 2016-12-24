В Мордовии вынесли приговор носителю уголовных традиций

УФСБ России по Республике Мордовия расследовано уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца и жителя одной из стран СНГ, признанного судом виновным в организации деятельности экстремисткой организации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении региона за разбой и незаконный оборот огнестрельного оружия, организовал ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремисткой организации «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», «АУЕ» и другие используемые наименования).

Действуя в интересах «АУЕ», мужчина вовлек в движение осужденных, наделив их «руководящим» статусом в преступной иерархии. Кроме того, организатор ячейки активно продвигал воровские понятия и преступные традиции среди сокамерников, препятствовал работе сотрудников колонии, в целях финансирования деятельности «АУЕ» регулярно осуществлял незаконный сбор денежных средств на подконтрольные ему банковские счета.

В ходе следствия иностранный гражданин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров окончательное наказание осужденному назначено в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.