В Саранске опубликована афиша Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

18 и 19 августа Мордовия будет принимать Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятия пройдут на площадках в Саранске, а также в районах Мордовии. Программа праздника в столице республики – в афише.