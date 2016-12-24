В Саранске опубликована афиша Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
18 и 19 августа Мордовия будет принимать Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Мероприятия пройдут на площадках в Саранске, а также в районах Мордовии. Программа праздника в столице республики – в афише.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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