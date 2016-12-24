Глава Мордовии поздравил железнодорожников республики с профессиональным праздником

Глава Мордовии Артём Здунов 3 августа приехал в Рузаевку, чтобы поздравить железнодорожников республики с профессиональным праздником. Торжественное собрание состоялось в Центре культуры имени А.В. Ухтомского.



Руководитель Мордовии подчеркнул: «Для региона железная дорога имеет стратегическое значение - в отрасли работают 3,5 тысячи человек, это очень много. Между республикой и компанией «Российские железные дороги», Куйбышевской железной дорогой налажено плодотворное сотрудничество. РЖД активно закупает для своих нужд продукцию предприятий Мордовии. В прошлом году объем закупок превысил 240 млн. рублей. РЖД является крупным налогоплательщиком региона».

В прошлом году Куйбышевская железная дорога инвестировала в развитие железнодорожной инфраструктуры более 300 млн рублей. Недавно состоялось открытие обновленного грузового терминала на станции Саранск, который позволит увеличить объемы принимаемых и отправляемых грузов.

Артём Здунов отметил важность развития пригородных железнодорожных перевозок. В этом году открыт новый маршрут скорого пригородного поезда «Сурская стрела» по направлению Саранск – Пенза. Он будет способствовать укреплению связей между регионами, увеличению взаимного потока туристов.

«Республика рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с РЖД по развитию перевозок, организации транспортно-логистических центров», - подчеркнул Глава Мордовии.



Особые слова благодарности Артём Здунов адресовал ветеранам железнодорожного комплекса. Лучшим работникам были вручены награды.