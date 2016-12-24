Доходная часть бюджета Мордовии увеличена на 1,375 млрд рублей

2 августа в Саранске прошла сессия Госсобрания РМ, в работе которой принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Было рассмотрено 13 вопросов.



В начале заседания руководитель республики сообщил о направленной благодарности председателю Счетной палаты Мордовии. - «В наш адрес поступила благодарность председателя Счетной Палаты Российской Федерации, которая адресована председателю Счетной палаты Мордовии Николая Сергеевичу Ларькову. Хочу поздравить его с этой наградой. Она дается за вклад в укрепление сотрудничества со Счетной Палатой России и повышение эффективности внешнего государственного аудита».

На сессии были утверждены новые параметры республиканского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Объем доходов на 2023 год увеличен на 1,375 млрд рублей. Средства будут направлены на ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, приобретение оборудования для строящейся детской поликлиники в Рузаевке, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие цели.



С учетом поправок депутаты приняли Закон РМ «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия». Законопроект внесла Общественная палата Мордовии, тем самым впервые реализовав свое право законодательной инициативы, которым была наделена в июне этого года. Эта инициатива вызвала много обсуждений и получила широкую поддержку.

Кроме того, с целью оказания содействия в социальной адаптации выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сессии был принят закон о постинтернатном сопровождении. Законопроект был внесен прокурором Мордовии.

Также депутаты внесли изменения в Закон РМ «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Республики Мордовия и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Документ закрепляет за региональным Правительством полномочия по утверждению дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.