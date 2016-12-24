На дорогах Мордовии появился робот-газонокосильщик

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
По информации Госкомтранса Мордовии, техника успешно работает на крутых склонах под углом до 55°, а также в труднодоступных местах - специальный масляный картер двигателя и резиновые гусеницы гарантируют устойчивость машины.
Как отмечается, с помощью робота-газонокосильщика планируется обрабатывать борщевик там, куда не может заехать большая техника. А заменив навесное оборудование, робота можно использовать зимой для очистки тротуаров, закрытых барьерным и перильным ограждением.
Робот получает команды оператора с пульта управления - дальность связи при этом достигает 150 метров.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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