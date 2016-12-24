Мордовский университет стал лауреатом Премии Правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении Премии Правительства РФ 2022 года в области качества. Мордовский госуниверситет вошел в список 12 организаций-победителей конкурса среди 433 участников, показав успешные результаты в области качества менеджмента.

Премия присуждается ежегодно с 1997 года на конкурсной основе организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, принципов клиентоцентричности и цифровых инноваций.

Конкурс состоит из пяти этапов, в ходе которых профессиональными экспертами в области эффективности и управления проводится всесторонняя оценка деятельности организаций и предприятий по 9 критериям: лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги, ключевые результаты.

«На данный момент известны лишь 12 вузов-лауреатов Премии Правительства РФ в области качества за 25 лет, и особо важно, что и наш университет теперь вошел в их число. Кроме этого, стоит отметить, что МГУ им. Н.П. Огарева стал вторым лауреатом среди организаций Мордовии за этот же срок. Участие в данном конкурсе позволяет провести объективную экспертную оценку работы с указанием сильных сторон и получить рекомендации по улучшению, оптимизации, функционирующей в организации системы управления, что дает возможность для дальнейшего роста нашего вуза», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Торжественная церемония награждения лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области качества состоится осенью.