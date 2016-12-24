Мордовия будет развивать сотрудничество с Тунисом

Глава Мордовии Артём Здунов 28 июля на площадке форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, провел ряд встреч с представителями африканского континента. В частности, состоялись переговоры с президентом Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты Христиной Луати. Обсуждались направления сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Во встрече приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, руководитель Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Ринат Раимов.

В рамках переговоров состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МГПУ имени М.Е. Евсевьева и Тунисско-Российской торгово-промышленной палатой. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:

- поддержка, продвижение и популяризация русского языка за рубежом

- популяризация российской культуры в Тунисской Республике и тунисской культуры в РФ

- продвижение обучения в РФ;

- содействие межвузовскому сотрудничеству в студенческом обмене, повышении квалификации преподавательских кадров и разработке образовательных программ

- поддержка талантливой молодежи

- реализация совместных научно-просветительских и культурных проектов

- проведение совместных мероприятий.

Напомним, Президент России Владимир Путин на форуме «Россия - Африка» объявил о расширении гуманитарных контактов с африканскими странами. Одним из направлений сотрудничества станет привлечение африканских студентов в педагогические вузы нашей страны.