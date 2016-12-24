В Мордовии на фестивале «Гардемарины-2023» соберутся воспитанники нахимовских военно-морских училищ и кадетских корпусов

3 августа в Мордовии состоится торжественное открытие II Всероссийского театрального фестиваля воспитанников нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины-2023». В мероприятии примут участие более 200 ребят из 12 регионов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль пройдет в Темниковском районе республики на территории детского оздоровительного лагеря «Емашевская роща». В этих краях в XIX веке провел последние годы жизни великий русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков.

По данным Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в программе фестиваля предусмотрены образовательный блок, посвященный истории российского военно-морского флота, мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии от мастеров сценического искусства, квесты, экскурсия по объектам истории и культуры Темниковского района «Кругосветка».

Также на фестивале пройдет конкурсный показ театральных миниатюр. Команда-победитель получит сертификат на экскурсионно-образовательный тур в Санкт-Петербург.