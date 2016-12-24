В Мордовии идут съемки фильма о скульпторе Степане Эрьзе

В Мордовии продолжаются съемки фильма «Эрьзя: долгий путь домой». Картина расскажет о жизни, творчестве и становлении великого скульптора – Степана Эрьзи. Главного героя сыграет актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

По замыслу авторов, это будет арт-детектив, приправленный щепоткой национального колорита и мистики.

«Действие фильма разворачивается в нескольких временных отрезках. Мы покажем и наши времена, где по сюжету идут расследования, и те события, которые происходили со Степаном Эрьзей сто и более лет назад», - отметила генеральный директор компании «Аллюр-фильм», генеральный продюсер проекта Алла Каргина.

Съемки будут проходить по 2 августа в разных уголках республики - на родине скульптора в селе Баево Ардатовского района, в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича, в Подлесной Тавле. Затем съемочная группа отправится в Москву и Баку.

В фильме будут сниматься известные российские актеры. Например, Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский и Станислав Дужников, который является генеральным продюсером этого проекта. Роли исполнят также и мордовские актеры - Владимир Шарапов, Антон Саранкин и другие. Кстати, зрители услышат в фильме и мордовскую речь.

Съемки планируется завершить к концу 2023 года. Сама же картина выйдет примерно через год. Премьера должна состояться в Мордовии.