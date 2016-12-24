Развитие кабельного кластера обсудили в Доме Республики

Глава Мордовии Артём Здунов 26 июля провел встречу с руководством республиканских предприятий «Сарансккабель» и «Эпромет». Во встрече принял участие министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин. Обсуждались вопросы развития производств кабельного кластера в республике.

В настоящее время на «Сарансккабеле» работают 980 человек, на «Эпромете» - 120 человек. Предприятия динамично развиваются, растут налоговые отчисления в бюджет. Заработная плата тоже увеличивается - рост составил 115 % по сравнению с 2022 годом.

Глава Мордовии подчеркнул значимость освоения новых производственных ниш, связанных с уходом с рынка европейских поставщиков, а также развития производственной кооперации. Кабельная отрасль - флагман республиканской промышленности, наш кабельный кластер - один из крупнейших в стране и по объемам производства, и по номенклатуре выпускаемой продукции. В него входят предприятия, которые производят различные виды кабелей, компаунды, катанку для нужд кабельной промышленности, оптическое волокно. Республике удалось обеспечить почти полный цикл производства - уровень локализации в отрасли достигает 90%.

На встрече были рассмотрены планы по реализации новых инвестиционных проектов. Также речь шла о работе по гособоронзаказу.