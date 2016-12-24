Этно-Арт-Театр «VARMA» на форуме «iВолга» стал обладателем Гран-при конкурса стилизованных национальных костюмов «Этника»

Глава Мордовии провел личный прием граждан
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Об этом в телеграм и аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«107 наших делегатов представляют республику на форуме в Самарской области. Мордовия - организатор профильной смены «Научный проспект» и Выставки научно-технического творчества.
И первые яркие победы:
- студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева Дарья Манторова заняла 1 место в конкурсе «Народные сказители»!
- Этно-Арт-Театр «VARMA» стал обладателем Гран-при конкурса стилизованных национальных костюмов «Этника»!
Ребята, вы лучшие! Только вперед!»
К поздравлениям присоединился мэр Саранска Игорь Асабин.
«На «iВолгу-2023» приехали более 2 тысяч участников, в модном показе соревновались 14 коллективов.
Театр Варма достойно представил Саранск и Республику Мордовия с коллекцией стилизованных национальных костюмов «Этника» и стал абсолютным победителем, завоевав Гран-при!
Поздравляю с победой руководителя Татьяну Сидоркину и всех ребят коллектива этно-театра «Варма»».
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Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
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