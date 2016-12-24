Дмитрий Поздняков осмотрел цеха производства Консервного завода «Саранский» и оценил виды на урожай зеленого горошка

Об этом Председатель Правительства Мордовии сообщил в телеграм.

«Сегодня вместе с исполнительным директором АО «Консервный завод «Саранский» Николаем Салмовым осмотрел цеха производства и сбор урожая. Завод является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий Мордовии, производит экологически чистые натуральные продукты с уникальными вкусовыми характеристиками.

Одним из таких продуктов является зеленый горошек из мозговых сортов. Он характеризуется более нежной структурой, содержит меньше крахмала, больше сахаров и витаминов. Именно из таких сортов производят высококлассные консервы.

Всем ходом идет сбор сырья с полей. Такие сорта гороха как Ария, Аида, Арфа, Веста Лея, Парус, Кудесник выбираются для посадки на большие площади из-за их превосходных характеристик и высокой урожайности.

Напомню, в республике было засеяно 1840 га посевных площадей горохом. Более 800 га уже убрано. Намолочено 4680 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 57, 8 ц/га».