Дмитрий Поздняков осмотрел цеха производства Консервного завода «Саранский» и оценил виды на урожай зеленого горошка

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Об этом Председатель Правительства Мордовии сообщил в телеграм.
«Сегодня вместе с исполнительным директором АО «Консервный завод «Саранский» Николаем Салмовым осмотрел цеха производства и сбор урожая. Завод является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий Мордовии, производит экологически чистые натуральные продукты с уникальными вкусовыми характеристиками.
Одним из таких продуктов является зеленый горошек из мозговых сортов. Он характеризуется более нежной структурой, содержит меньше крахмала, больше сахаров и витаминов. Именно из таких сортов производят высококлассные консервы.
Всем ходом идет сбор сырья с полей. Такие сорта гороха как Ария, Аида, Арфа, Веста Лея, Парус, Кудесник выбираются для посадки на большие площади из-за их превосходных характеристик и высокой урожайности.
Напомню, в республике было засеяно 1840 га посевных площадей горохом. Более 800 га уже убрано. Намолочено 4680 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 57, 8 ц/га».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль