Инсар и Темников получат по 72 миллиона рублей на воплощение проектов создания комфортной городской среды

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.

«Инсар и Темников - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!

Итоги сегодня подвел Минстрой России.

В Темникове благоустроим улицу Ленина от парка им. Героя Советского Союза С.В. Астраханцева до улицы Р. Люксембург. Она должна стать точкой притяжения гостей и горожан.

В Инсаре новый облик обретет центральная площадь по улице Гагарина. Важно сохранить историческую архитектуру города, и, вместе с тем, сделать площадь комфортной и современной.

На каждый проект из федерального бюджета будет направлено по 72,3 млн руб. Завершить их планируется в 2024 году».