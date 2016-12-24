Инсар и Темников получат по 72 миллиона рублей на воплощение проектов создания комфортной городской среды

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.
«Инсар и Темников - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!
Итоги сегодня подвел Минстрой России.
В Темникове благоустроим улицу Ленина от парка им. Героя Советского Союза С.В. Астраханцева до улицы Р. Люксембург. Она должна стать точкой притяжения гостей и горожан.
В Инсаре новый облик обретет центральная площадь по улице Гагарина. Важно сохранить историческую архитектуру города, и, вместе с тем, сделать площадь комфортной и современной.
На каждый проект из федерального бюджета будет направлено по 72,3 млн руб. Завершить их планируется в 2024 году».
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В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
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