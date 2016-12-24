В Саранске вновь стартует сезон медовых ярмарок

Здравствуй, мама»
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По информации Администрации города, медовые ярмарки пройдут 30 июля, а также 6, 13 и 27 августа на традиционном месте - на парковке, прилегающей к Республиканскому дворцу культуры (ул. Пролетарская, д. 39).
Соответственно, на время подготовки и проведения ярмарок будет временно исключена стоянка и остановка транспортных средств на парковке у РДК:
- с 20:00 29 июля до 16:00 30 июля
- с 20:00 5 августа до 16:00 6 августа
- с 20:00 12 августа до 16:00 13 августа
- с 20:00 26 августа до 16:00 27 августа
Исключения составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении медовой ярмарки автомашины.
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