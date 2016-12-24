Глава Мордовии принял участие в торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня образования прокуратуры в республике

Артём Здунов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с этой датой и поблагодарил за совместную работу в деле служения родной Мордовии. «Вместе с вами мы ведем большую работу по обеспечению единства правового пространства, осуществляем надзор за неукоснительным соблюдением федерального законодательства», - подчеркнул руководитель республики.

Только за первое полугодие проверено свыше 11 тысяч региональных и муниципальных правовых актов. В прошлом году прокурором Мордовии разработано два важнейших законопроекта, они касаются защиты прав детей из социально уязвимых категорий. Первый закон расширяет полномочия комиссий по делам несовершеннолетних в части защиты от домашнего насилия. Второй предполагает новую региональную меру поддержки детей-сирот – выдачу жилищных сертификатов. Закон уже получил практическое исполнение в текущем году, на него выделяются финансовые средства.

«Наши совместные меры, корректировка профилактической работы способствовали существенному сокращению уровня подростковой преступности, насильственных преступлений в отношении детей, - сказал Артём Здунов. - Эту работу нужно активно продолжать – вместе мы должны защитить наших детей от тех, кто пытается втянуть их в криминальные и экстремистские группы, склонить к совершению диверсий, распространению наркотиков, заразить вирусом нацизма и жестокости».

Начиная с прошлого года, приходится решать и новые задачи – обеспечивать защиту прав мобилизованных граждан и их семей, устанавливать меры поддержки.

Кроме того, важно поддерживать порядок в сфере трудовых отношений. «Еще два-три года назад ситуация была очень сложной - были долги и по зарплате, и перед предпринимателями, - напомнил Глава Мордовии. - Сейчас все кардинально поменялось, за этим есть контроль. Здесь мы работаем единой командой».

Артём Здунов отметил также значимость постоянного надзора за ценообразованием на социально значимые товары, обеспечением льготными лекарствами, соблюдением жилищных прав граждан.

Особое направление - противодействие коррупции, экономическим преступлениям, контроль за целевым расходованием бюджетных средств. «Эта работа архисложная, и мы ее продолжим, - подчеркнул Артём Здунов. - Главное - мы чувствуем ваше плечо, особенно в судебных разбирательствах. Дела запутанные, давние, но разбираться в них приходится».

Важнейшая задача, которую ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин, - наведение порядка в контрольно-надзорной деятельности.

«Совместно с прокуратурой мы ведем превентивную работу по предотвращению незаконных проверок бизнеса, снижению задолженности по госконтрактам, количеству незарегистрированных объектов, долгостроев и инвентаризации земельных участков. Продолжаем работу по созданию условий для комфортного предпринимательского и инвестиционного климата. Успехи здесь есть - впервые за много лет в республике отмечается приток предпринимателей. Увеличивается количество нанятых сотрудников у малого и среднего бизнеса, растут налоговые поступления. Благодарю вас за службу Отечеству и закону», - сказал Глава Мордовии.

Работников прокуратуры поздравили прокурор Мордовии Сергей Лапин, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин. Были вручены государственные и ведомственные награды.