Мордовия готовится к проведению Всероссийского форума финно-угорских народов и молодежного фестиваля «Мы вместе!»

21 июля в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Мордовии в августе этого года Всероссийского форума финно-угорских народов и Всероссийского молодежного фестиваля «Мы вместе!». Об их концепции рассказала Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

17-18 августа столица Мордовии примет II Всероссийский форум финно-угорских народов. Он станет ключевым мероприятием в области национальной политики Российской Федерации. В рамках деловой программы состоятся пленарное и секционные заседания. Они будут посвящены нематериальному этнокультурному достоянию, IT-технологиям, межрегиональному сотрудничеству, проектной деятельности и т. д. Специалисты обсудят актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций. Также запланирована насыщенная культурная программа. Церемония открытия форума состоится в Государственном музыкальном театре имени И. М. Яушева.

«Это очень значимое событие в культурной повестке Российской Федерации, - подчеркнула Светлана Баулина. - Во II Всероссийском форуме финно-угорских народов примут участие более 2,5 тысяч человек из 42 регионов страны. Делегаты проявляют огромный интерес к нашей республике и высказывают пожелание увидеть нашу национальную культуру во всем ее многообразии, что очень приятно. Для нас такое крупномасштабное мероприятие - прекрасная возможность показать всю палитру нашего наследия, которым мы гордимся».



Вторым масштабным событием станет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он пройдет в регионе с 17 по 19 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель фестиваля – консолидация этнокультурного самосознания и гордости за национальную культуру в молодежной среде, а также ее активизации в сфере креативных индустрий национального народного творчества.



«Этот фестиваль проводится впервые. Он стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Заметьте, главный акцент в том, что он молодежный. Безусловно важно, чтобы такой фестиваль продолжал жить, и нам бы хотелось, чтобы он стал традиционным. Хочу сказать слова благодарности Президентскому фонду культурных инициатив во главе с генеральным директором Романом Кармановым за помощь в организации и проведении в Мордовии этого важного события, за поддержку многих интересных проектов», - отметила Светлана Баулина.

Мероприятия Всероссийского молодежного фестиваль национальных культур «Мы вместе!» пройдут на 6 площадках в Саранске, а также в районах республики. В его рамках состоится арт-марафон «Звезды народного искусства», в котором примут участие ведущие российские национальные коллективы. Среди них государственный ансамбль «Скрыня» (г. Краснодар), государственный ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир), государственный театр песни и танца «Айкай» (г. Ижевск), государственный ансамбль песни и танца «Агидель» (г. Казань) и другие.

На площадках фестиваля будут представлены развернутся форум творческих инициатив «#Время_возможностей», презентация национальных подворий и локальных брендов муниципальных образований Мордовии «Мордовия многонациональная», межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ», показ национальных костюмов «Масторланга», межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево».

Также народные праздники с участием творческих коллективов пройдут в Атяшевском, Ардатовском, Дубенском, Кочкуровском, Краснослободском, Лямбирском, Темниковском и Торбеевском районах Мордовии.

«Площадки фестиваля будут работать таким образом, что разные социальные группы молодежи смогут выбрать для себя интересные направления и получить новые компетенции в сфере творчества, исполнительства и креативных индустрий. Фестиваль станет площадкой обмена опытом, реализацией успешных практик и инициаций новых межрегиональных творческих проектов», - добавила Светлана Баулина.



Подробную программу мероприятий можно скачать по ссылке https://clck.ru/354ivV.