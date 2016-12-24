Глава Мордовии встретился с Героем России Давидом Малыйкиным

В пятницу состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Героя России Давида Малыйкина. Уроженец Дубенского района приехал на малую родину с семьей, накануне Давид подал документы на поступление в Мордовский государственный университет им. Огарёва.



Напомним, наш земляк в ходе СВО при форсировании реки под плотным обстрелом уничтожил два танка противника и вынес с поля боя 8 раненых товарищей. Награду Герою России в декабре прошлого года вручил Президент Владимир Путин. Тогда же Давид с семьей приехал в Мордовию, где состоялась встреча с Главой республики Артёмом Здуновым, а в Дубенском районе решением совета депутатов героическому уроженцу присвоено звание Почетного гражданина муниципалитета. Сейчас Давид Малыйкин вновь в рядах вооруженных сил России, на защите интересов Родины.



Во встрече с Главой Мордовии вместе с Героем России участвовал его брат Денис. Давид рассказал Артёму Здунову о решении поступить на специалитет МГУ им. Огарёва: «Выбрал юридический факультет, направление правоохранительная деятельность». Как участник СВО и Герой России он проходит по отдельной квоте на бюджетное отделение без вступительных экзаменов.

Давид поделился своими впечатлениями от университета: «Посмотрели корпуса, аудитории, лаборатории – все очень достойно». Особо оценил беспламенный нагреватель пищи, созданный учеными мордовского университета. Давид отметил, что «за ленточкой» это изобретение активно используется. «Очень удобно, особенно для ребят на «передке» - без пламени можно быстро разогреть сухпай и что важно - тепловизор этот «огонь» не видит, боец в безопасности».

Также на встрече обсудили инновационные разработки региона в сфере медицинских препаратов, некоторые из них в ближайшее время также могут пополнить аптечки наших воинов.