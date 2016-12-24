В Мордовии на коллегии Минсельхоза обсудили соблюдение норм экологического законодательства

20 июля в Доме Республики состоялась расширенная коллегия Минсельхоза Мордовии. Она была посвящена важной теме - соблюдению хозяйствующими субъектами республики норм природоохранного и экологического законодательства и выработке предложений по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Глава Мордовии, открывая заседание, подчеркнул: развитие аграрной отрасли - это не только достижения, но и внимание к острым вопросам, требующим решения. АПК является стратегической отраслью республиканской экономики, которая показывает стабильный, динамичный рост. Мордовия участвует во всех целевых программах, реализуемых Минсельхозом России. В этом году на поддержку сельхозпроизводителей республики из федерального бюджета уже доведено 1,6 млрд. рублей - 70% от годового лимита. Одобрено льготных кредитов на общую сумму свыше 8 млрд. рублей.

Благодаря государственной поддержке Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. Как доложил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Василий Соколов, за шесть месяцев объем производства продукции сельского хозяйства составил 28 млрд. рублей, пищевой продукции - 71 млрд. рублей с темпом роста 113%. Среднемесячная зарплата в сельхозпредприятиях за первое полугодие превысила 46 тысяч рублей.

«Есть вопросы, которые сейчас прошу держать на особом контроле - они связаны со стабильной работой наших перерабатывающих предприятий, в частности молочного комбината «Саранский», ранее входящего в активы иностранной компании «Данон». Вы знаете, что на днях, по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, доли компании в российской «дочке» Danone были переданы во временное управление Росимущества, а затем назначен новый генеральный директор. На этом предприятии у нас трудятся 160 человек», - отметил Артём Здунов.

Глава республики обозначил также два проблемных вопроса, по которым было множество обращений граждан. Это неприятные запахи от деятельности сельхозпредприятий и массовая гибель пчел в нескольких районах республики.

«После закрытия ветсанутильзавода ситуация нормализовалась, но недавно в очередной раз были зарегистрированы обращения и жалобы граждан на резкий и специфический запах в Саранске, населенных пунктах Лямбирского и Кочкуровского районов, - отметил Артём Здунов. - Инцидент, произошедший 12-13 июня текущего года, обострил данную проблему. В День России кто-то решил противопоставить себя государству и людям. Прокуратурой Республики Мордовия было выдано требование руководителю Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области о проведении внеплановой проверки на предмет соблюдения законодательства. В поле зрения попала птицефабрика «Атемарская». Были отобраны пробы почвенных образцов с земельного участка, где вносили органические удобрения, и направлены в Самарский филиал Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам исследования в образцах выделена патогенная микрофлора, причем было очень значительное превышение допустимых показателей. Давайте дадим этому соответствующую правовую оценку».

Проблему обращения с побочными продуктами животноводства, которые становятся источником неприятных запахов, Глава Мордовии предложил решать комплексно. Мордовский госуниверситет имени Н.П. Огарева готов подключиться к этой работе. Ректор вуза Дмитрий Глушко рассказал, что университет совместно с коллегами из Ульяновска ведет разработку биопрепарата для очистки сточных вод и ускорения компостирования помета сельскохозяйственных животных. Этот биопрепарат позволяет максимально полно утилизировать органические вещества. После прохождения испытаний препарат планируют вывести на рынок. Университет может помочь сельхозпроизводителям и в разработке регламентов сбора, вывоза и утилизации побочных продуктов животноводства с учетом экологических особенностей территории.

Директор птицефабрики «Атемарская» Александр Щемеров рассказал о том, что предприятие будет строить завод по переработке куриного помета. По его словам, внесение помета в почву в начале июня происходило согласно нормативам, и предприятие будет добиваться правды через суд. На это Глава республики жестко заметил, что нарушения все же были, что и подтвердили лабораторные исследования. «Выясните, где в вашей технологической системе произошел сбой, - сказал Артём Здунов. - Вопрос очень серьезный, он затрагивает людей. Ваша задача - впредь не допускать такого».

Еще один важный вопрос, который обсудили на коллегии, - профилактика гибели пчел. Эта проблема наблюдается в республике уже на протяжении нескольких лет. Одной из ее причин является недостаточное взаимодействие руководителей агрономических служб сельхозпредприятий с пчеловодами. Глава Мордовии подчеркнул: необходимо совершенствовать систему оповещения пчеловодов о проводимых обработках посевов с использованием не только средств массовой информации, но и более плотного взаимодействия с администрациями районов и сельских поселений. «В текущем году случаи гибели пчел были зарегистрированы в нескольких районах Мордовии, были обращения граждан – Правительство республики должно принимать активное участие в решении этого вопроса», - сказал Артём Здунов.

По этой теме на коллегии выступили председатель Республиканского общества пчеловодов «Мордовский мед» Сергей Юматов и заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Николай Буянкин.

Также на заседании обсудили вопросы подготовки кадров для АПК.