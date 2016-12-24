В Мордовии Тимур Гаджиев назначен координатором аграрного проекта партии «Единая Россия»

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РМ состоялось заседание общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» - «Российское село».
Развитие агропромышленного комплекса тесно связано с формированием на селе современной социальной и инженерной инфраструктуры, подготовкой квалифицированных кадров, поддержкой сельского малого и среднего бизнеса. Проект «Российское село» направлен на консолидацию вокруг задач развития сельских территорий и агропромышленного комплекса представителей аграрной науки, органов власти и общественных организаций.
Решением президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» координатором данного проекта назначен первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Тимур Гаджиев. В ходе заседания вновь избранный координатор внес предложения по реализации проекта «Российское село» и народной программы партии.
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