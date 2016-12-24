Правительство Мордовии и Сбербанк проведут в Саранске дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

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Глава Мордовии Артём Здунов 18 июля в Доме Республики провел рабочую встречу с управляющим директором Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Альбертом Фахрутдиновым. Обсудили вопросы взаимодействия Правительства РМ и Сбера, в том числе речь шла о проведении в Саранске дизайн-сессии по цифровой трансформации региона. Она пройдет сегодня с участием представителей министерств, муниципалитетов, бизнеса и МГУ имени Н.П.Огарева.
Формат проведения мероприятия предусматривает работу экспертов в проектных командах, каждая из которых рассмотрит возможные аспекты применения современных технологий в различных сферах и предложит идеи по внедрению искусственного интеллекта в конкретных отраслях. В частности, речь будет идти о приоритетных проектах для Мордовии в рамках стратегии развития региона.
Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера подготовят конкретные предложения для внедрения цифровых технологий в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, природопользование, строительство.
В рабочей встрече принял участие управляющий Мордовским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чермошанский.
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