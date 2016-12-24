В Саранск на молодежный фестиваль национальных культур приедут самобытные творческие коллективы из нескольких регионов России

Культура

С 17 по 19 августа в Саранске пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Мероприятия развернутся на семи площадках в Саранске и муниципальных районах республики. На фестивале запланировано участие молодежных творческих коллективов и исполнителей в совместных концертах с ведущими национальными коллективами нашей страны.

Как отмечается, участие в фестивальной программе позволит молодым людям выбрать для себя новые интересные направления в творческой деятельности и получить дополнительные компетенции в сфере креативных индустрий национальной направленности.

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