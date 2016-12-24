В Мордовии установят административную ответственность за нарушение тишины в ночное и дневное время

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17 июля в Саранске премьер-министр Дмитрий Поздняков провел заседание регионального Правительства, в котором принял участие и.о. прокурора Мордовии Владимир Ерофеев. Рассматривались значимые вопросы социально-экономического развития республики.
Министр промышленности, науки и новых технологий Игорь Губайдуллин доложил о проекте изменений в закон о промышленной политике Мордовии: уточняются полномочия органов исполнительной власти по контролю за реализацией специальных инвестиционных контрактов.
Обсуждались изменения в закон в области обращения с животными, согласно которым за региональным Правительством закрепляются полномочия по утверждению дополнительных требований к содержанию домашних животных.
Министр юстиции Сергей Конычев доложил о внесении изменений в закон об административной ответственности. Законопроект предусматривает установление административной ответственности на территории нашего региона за нарушение и повторное нарушение тишины в ночное и дневное время, а также нарушение правил использования общественных территорий и зеленых зон.
Члены Правительства поддержали законопроекты, документы будут внесены на рассмотрение в Госсобрание Мордовии.
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Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
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