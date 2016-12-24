Дмитрий Поздняков осмотрел строящийся в Саранске Центр образования «Высота»

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11 июля председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков вместе с членами регионального кабинета министров осмотрел в Саранске ход завершения строительства Центра образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева.
Вместе с представителями подрядчика и директором школы Ириной Ванисовой премьер-министр ознакомился с условиями, создаваемыми в образовательной организации, которая в День знаний впервые откроет свои двери для учеников.
Новая школа на Тавлинской Набережной, рассчитанная на 1450 мест, имеет современную инфраструктуру для образовательной и внеурочной деятельности: это три спортивных зала, четыре кабинета информатики, классы робототехники, скульптуры, кабинеты хореографии и вокала. В крыле начальной школы предусмотрены спальни для первоклассников, посещающих группу продленного дня.
Премьер-министр отметил необходимость усиления мер безопасности в образовательной организации.
На сегодняшний день строительная готовность составляет 94%. На объекте трудятся 85 специалистов.
Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу оборудования и мебели, устройству футбольного поля с искусственным покрытием и благоустройству территории.
Вместе с подрядной организацией был принят ряд решений по дальнейшим работам, определен срок сдачи объекта, чтобы своевременно подготовить школу и оформить лицензию на образовательную деятельность.
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