Дмитрий Поздняков осмотрел строящийся в Саранске Центр образования «Высота»

11 июля председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков вместе с членами регионального кабинета министров осмотрел в Саранске ход завершения строительства Центра образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева.

Вместе с представителями подрядчика и директором школы Ириной Ванисовой премьер-министр ознакомился с условиями, создаваемыми в образовательной организации, которая в День знаний впервые откроет свои двери для учеников.

Новая школа на Тавлинской Набережной, рассчитанная на 1450 мест, имеет современную инфраструктуру для образовательной и внеурочной деятельности: это три спортивных зала, четыре кабинета информатики, классы робототехники, скульптуры, кабинеты хореографии и вокала. В крыле начальной школы предусмотрены спальни для первоклассников, посещающих группу продленного дня.

Премьер-министр отметил необходимость усиления мер безопасности в образовательной организации.

На сегодняшний день строительная готовность составляет 94%. На объекте трудятся 85 специалистов.

Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу оборудования и мебели, устройству футбольного поля с искусственным покрытием и благоустройству территории.

Вместе с подрядной организацией был принят ряд решений по дальнейшим работам, определен срок сдачи объекта, чтобы своевременно подготовить школу и оформить лицензию на образовательную деятельность.