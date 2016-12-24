Артём Здунов и Александр Девятаев обсудили сохранение памяти о подвиге нашего героического земляка

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Александром Девятаевым – сыном нашего великого земляка, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. 8 июля – день рождения легендарного летчика, совершившего героический перелет из фашистского плена на захваченном самолете, который вошел в историю Великой Отечественной войны и нашей страны.

Александр Девятаев – учредитель Фонда памяти Михаила Девятаева, он ведет активную просветительскую работу. В рамках празднования памятной даты в Мордовии прошел целый ряд мероприятий, которые Александр Михайлович посетил. Это и открытие фото-документальной выставки «М.П. Девятаев. Жизнь-легенда», и патриотический час-встреча «К подвигу Героя сердцем прикоснемся», и мероприятие в доме-музее Девятаева в Торбеевском районе «Полет в бессмертие», и многие другие выставки и акции.

Руководитель республики и Александр Девятаев обсудили вопросы сохранения памяти великого летчика, а также воспитательную работу, которую необходимо проводить с молодым поколением.

«Благодарю вас, Артём Алексеевич, что уделяете такое большое внимание памяти моего отца, – сказал Александр Девятаев. - Было бы хорошо переиздать на мордовской земле его книгу «Побег из ада», дополнив ее новыми архивными и документальными материалами. Хотелось бы, чтобы она была доступна в библиотечной и школьной сети, чтобы наша молодежь знала и уважала героев».

Министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина рассказала, что сейчас совместно с Александром Михайловичем разрабатывается концепция цикла мероприятий, которые включили бы в себя показы фильмов о подвиге именитого уроженца Торбеевского района, а также неформальное общение и обсуждение.

Артём Здунов в свою очередь отметил, что осенью в Москве по поручению Президента РФ начнет работать международная выставка-форум «Россия», где свои стенды представят все регионы страны. В течение пяти месяцев выставка будет местом проведения массы мероприятий различного уровня.

«Мордовия будет представлена на выставке, особый блок будет посвящен героям республики – флотоводцу Федору Ушакову, скульптору Степану Эрьзе, патриарху Никону. Считаю, что там должен быть представлен и Михаил Петрович Девятаев. Конечно же, это должно быть интерактивно, наполнено смыслом и интересно для молодежи. Это будет видеть вся Россия, страны СНГ», - подчеркнул Глава республики.

Александр Девятаев откликнулся на это предложение, отметив, что как раз сейчас в Казани планируется к открытию интерактивный музей Михаила Девятаева, где экспонаты можно будет не только посмотреть, но и потрогать руками.

«О таком музее нужно рассказывать на большом уровне, таком как выставка «Россия» - люди должны знали, что в Казани есть такой музей и он обязателен к посещению», - подытожил Артём Здунов.

1 сентября в Саранске распахнет свои двери новая школа – Центр образования «Высота» им. М.П. Девятаева – Глава Мордовии пригласил семью Девятаевых принять участие в этом событии.