В Музее им. С. Д. Эрьзи откроется выставка известного российского музыканта

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11 июля в главном здании Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи состоится открытие персональной выставки Стаса Намина «В поисках красоты». Жители и гости Саранска смогут увидеть 74 картины известного российского музыканта. Экспозиция будет работать до 6 августа.
Стас Намин является создателем и лидером рок-группы «Цветы», а также создателем и продюсером группы «Парк Горького». Одним из первых в СССР основал независимый продюсерский центр SNC, в котором начинали свою музыкальную карьеру многие отечественные звезды. Именно он в 1989 году организовал легендарный Московский международный рок-фестиваль мира в «Лужниках». Кроме того, Стас Намин создал первый негосударственный симфонический оркестр и первый в стране театр мюзиклов.
С начала 2000-х Стас Намин в основном занимается личным творчеством: различными направлениями изобразительного искусства и фотографией, симфонической и этнической музыкой, постановкой новых спектаклей в своем театре, созданием документальных фильмов и другими творческими проектами.
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