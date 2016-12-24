Артём Здунов обсудил с жителями Зубово-Полянского района вопросы строительства мусоросортировочной станции

Глава Мордовии Артем Здунов 6 июля провел личный прием граждан. К руководителю республики обратилась инициативная группа из Зубово-Полянского района с просьбой о переносе места строительства мусоросортировочной станции.



Напомним, Мордовия продолжает работу по выполнению указа Президента, касающегося стопроцентной обработки всех образующихся твердых коммунальных отходов и сокращения объемов их захоронения. В регионе начата реализация инвестиционного проекта в сфере ТКО. Он предусматривает строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн в год, межмуниципального полигона мощностью 120 тысяч тонн в год с линией компостирования в Лямбирском районе и двух мусоросортировочных станций мощностью 30 тысяч тонн в год - в Зубово-Полянском и Краснослободском районах.



В Зубово-Полянском районе для размещения станции выбрано место на расстоянии около 1,6 км от села Новые Выселки и 3 км от села Аким-Сергеевка.



«Объект этот нужный, мусоросортировочная станция нужна, жители района с этим согласны. Но место нужно другое - подальше от населенных пунктов. Просим вас помочь с выбором участка», - обратился к Главе Мордовии житель Зубовой Поляны Вячеслав Афанасов.



Артём Здунов дал поручение Правительству республики самым тщательным образом отработать этот вопрос. При выборе места для размещения объекта необходимо соблюсти требования по санитарно-защитным зонам населенных пунктов, водных объектов, категории земель, площади, наличию подъездных путей и возможности подключения к инженерной инфраструктуре.

Инициативная группа выразила также обеспокоенность по поводу возможного вредного воздействия объекта на природу и здоровье людей. Здесь, как подтвердили специалисты, опасений быть не может. Технологические решения проекта мусоросортировочной станции направлены на то, чтобы не допустить вреда для окружающей среды.



«Такие объекты считаются безопасными, - подтвердил вице-премьер Инсаф Хайруллин. – Есть положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны».

Мусоросортировочный комплекс представляет собой линию для разделения отходов на фракции. Мусор, который будет сюда поступать, сразу же будет подаваться на сортировочный конвейер, а после прохождения всех этапов сортировки полезные фракции в закрытом виде будут вывозиться для утилизации, а так называемые «хвосты» от сортировки - на полигон.



Культура обращения с отходами - до сих пор сложная для населения тема. Несанкционированные свалки - острый вопрос для многих населенных пунктов. Стоит отметить, что только жители Зубово-Полянского района производят ежегодно свыше 12 000 тонн отходов потребления. К слову, огромная несанкционированная свалка образовалась и около сел Новые Выселки и Аким-Сергеевка. Главой Мордовии принято решение ее рекультивировать, сейчас по поручению Артёма Здунова Правительством региона готовится документация для включения объекта в федеральный проект «Генеральная уборка».



Вопрос с размещением мусоросортировочной станции в Зубово-Полянском районе Глава Мордовии считает необходимым проработать дополнительно, тщательно изучить альтернативные варианты земельных участков для размещения, обсудить эти варианты с жителями и только тогда принять окончательное решение. «Без учета мнения жителей Зубово-Полянского района этот объект строиться не будет», - подчеркнул Артём Здунов.