Правительство Мордовии рассмотрит различные варианты размещения мусоросортировочной станции в Зубово-Полянском районе

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и своих аккаунтах в социальных сетях.

«Встретился сегодня с инициативной группой жителей Зубово-Полянского района. Люди переживают по поводу строительства мусоросортировочной станции. Обсудили все волнующие моменты, пригласили специалистов.

Как уже говорил прежде – полигон здесь строить не будем. Готовим документы на рекультивацию несанкционированной свалки по федеральному проекту «Генеральная уборка».

Проблему с мусором будем решать строительством мусоросортировочной станции. Выбранный ранее участок жителей не устраивает – по их мнению слишком близко к домам, ручью. Поручил Правительству республики тщательным образом рассмотреть все варианты участков, обсудить их с инициативной группой.

По поводу возможного вредного воздействия. Специалисты утверждают, что опасений быть не может. Но беспокойство людей можно понять – им здесь жить, растить детей, заниматься хозяйством на земле. По участкам жду предложения от Правительства до конца месяца.

Все решения по размещению мусоросортировочной станции будут приниматься с учетом мнения жителей Зубово-Полянского района».